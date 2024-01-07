Погода на 7 січня: у Дніпрі очікується сніг

Бажаємо вам гарного дня!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Вдень зміниться на сніг, який продовжуватиме йти до самого кінця дня і ближче до вечора посилиться. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 січня:

Сніг 7 січня – до гарного врожаю.

За вікном тепло – весна буде холодною.

Іній і земля промерзла – вродить хліб.

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