Погода на 7 січня: у Дніпрі очікується сніг

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Вдень зміниться на сніг, який продовжуватиме йти до самого кінця дня і ближче до вечора посилиться. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 січня:
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