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Погода на 4 января: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Желаем вам отличного дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 января: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 4 января: 

  • Если 4 января облака плывут против ветра — ждите снегопадов в ближайшие дни.
  • Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. 
  • Буран закружил — весна ожидается сырой, а лето — солнечным.
  • Вороны раскаркались — к морозу, а устроили в небе хоровод — к снегопаду.
  • Пищат утром синицы, а воробьи прячутся под крышу или солому — мороз усилится.

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Новости Днепра про Погода на 4 января: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 января: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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