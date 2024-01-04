Погода на 4 января: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Жители дома по улице Батумской уже две недели без газа.

Зима в Днепре вспомнила, что она зима.

В Днепре зимой «за копейки» продают свежие кабачки Кабачками летом, конечно, никого не удивишь. Да и цены на них умеренные, особенно в сезон. 12 просмотров

Без алкоголя и не более 30 секунд: врач дал советы жителям Днепра накануне Крещения В этом году украинцы впервые будут отмечать Крещение по новому церковному календарю, то есть 6 января. 10 просмотров