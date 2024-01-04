Погода на 4 января: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет идти дождь. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 4 января:
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