Погода на 4 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Уночі буде йти дощ. Вранці погодиться і решта дня пройде без опадів. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 4 січня:
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