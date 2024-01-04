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Погода на 4 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Бажаємо гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 4 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Уночі буде йти дощ. Вранці погодиться і решта дня пройде без опадів. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 4 січня:

  • Багато снігу 4 січня – до хорошого врожаю.
  • Кінь лягає на землю перед снігопадом.
  • Гусак ховає голову під крило — до холоду.

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Новости Днепра про Погода на 4 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 січня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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