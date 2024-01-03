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Погода на 3 января: в Днепре облачно, возможен снег с дождем

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 3 января: в Днепре облачно, возможен снег с дождем

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером, вероятно, начнется мелкий снег, которому вечером на смену придет сильный дождь. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 2 января: 

  • Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.
  • Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.
  • Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет неурожайным.

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Новости Днепра про Погода на 3 января: в Днепре облачно, возможен снег с дождемУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 января: в Днепре облачно, возможен снег с дождемРусский

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