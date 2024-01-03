Погода на 3 января: в Днепре облачно, возможен снег с дождем

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером, вероятно, начнется мелкий снег, которому вечером на смену придет сильный дождь. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 2 января:
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