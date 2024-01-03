Погода на 3 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг з дощем

Згідно з прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Увечері, можливо, почнеться дрібний сніг, якому ввечері на зміну прийде сильний дощ. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 3 січня:
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