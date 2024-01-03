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Погода на 3 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг з дощем

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 3 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг з дощем

Згідно з прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Увечері, можливо, почнеться дрібний сніг, якому ввечері на зміну прийде сильний дощ. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 3 січня:

  • Сніг чи сильний дощ – до чудового врожаю.
  • Багато снігу 3 січня – до хорошого врожаю
  • Синиці щебечуть голосно – до затяжних холодів.

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Новости Днепра про Погода на 3 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг з дощемУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 січня: у Дніпрі хмарно, можливий сніг з дощемРусский

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