Погода на 13 января: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Начиная с середины дня будет идти снег, который к вечеру станет слабее. Утром температура воздуха -15°. К обеду столбики термометра будут показывать до -7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 13 января:

Западный ветер — в реках рыбы будет много.

Идет снег – к хорошему урожаю.

Оттепель – к теплому и дождливому лету.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: