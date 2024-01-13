Погода на 13 января: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Начиная с середины дня будет идти снег, который к вечеру станет слабее. Утром температура воздуха -15°. К обеду столбики термометра будут показывать до -7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 13 января:
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