Погода на 13 січня: у Дніпрі очікується сніг

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Починаючи з середини дня йтиме сніг, який до вечора стане слабшим. Вранці температура повітря -15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -7°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 13 січня:
Читайте також:
Автор:
Неспокійний ранок суботи для Дніпра.
У Дніпрі існує кілька десятків вулиць з абстрактними назвами.
Анонсували чергове відключення світла у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську…
У Дніпрі побільшало нападів собак на людей.