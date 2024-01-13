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Погода на 13 січня: у Дніпрі очікується сніг

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 13 січня: у Дніпрі очікується сніг

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Починаючи з середини дня йтиме сніг, який до вечора стане слабшим. Вранці температура повітря -15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -7°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 13 січня:

  • Західний вітер – у річках риби буде багато.
  • Йде сніг – до хорошого врожаю.
  • Відлига – до теплого та дощового літа.

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Новости Днепра про Погода на 13 січня: у Дніпрі очікується снігУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 січня: у Дніпрі очікується снігРусский

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