Погода на 13 січня: у Дніпрі очікується сніг

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Починаючи з середини дня йтиме сніг, який до вечора стане слабшим. Вранці температура повітря -15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -7°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 січня:

Західний вітер – у річках риби буде багато.

Йде сніг – до хорошого врожаю.

Відлига – до теплого та дощового літа.

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