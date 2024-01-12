Погода на 12 января: в Днепре будет пасмурно и холодно

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет облачной. Ночью ожидается снег. К утру он закончится и больше осадков не предполагается! Утром температура воздуха -16°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 12 января:
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