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Погода на 12 января: в Днепре будет пасмурно и холодно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 12 января: в Днепре будет пасмурно и холодно

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет облачной. Ночью ожидается снег. К утру он закончится и больше осадков не предполагается! Утром температура воздуха -16°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 12 января: 

  • Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
  • Западный ветер — в реках рыбы будет много.
  • Звезд на небе не видно — к перемене погоды.
  • Идет снег — лето будет дождливым.
  • Воробьи громко чирикают — к оттепели.
  • Если днем ясно, то скоро наступит потепление.

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Новости Днепра про Погода на 12 января: в Днепре будет пасмурно и холодноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 января: в Днепре будет пасмурно и холодноРусский

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