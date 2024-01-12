Погода на 12 січня: у Дніпрі буде холодно та хмарно

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода залишатиметься хмарною. Уночі очікується сніг. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається! Вранці температура повітря -16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 січня:

Завірюха 12 січня – до теплого липня.

Західний вітер – у річках риби буде багато.

Зірок на небі не видно – до зміни погоди.

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