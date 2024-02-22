Подстрекал к взятке: житель Днепра хотел переправить за границу военнообязанного

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Мужчину обвиняют в подстрекательстве к взятке.

Следствием установлено, что обвиняемый предложил мужчине призывного возраста изготовить через должностных лиц одного из терцентров комплектования и социальной поддержки и больниц временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

Документы должны были дать возможность пересечь границу. Получив согласие, фигурант пригласил за «услуги» 4 тысячи долларов.

Переправщика задержали на Автовокзале Днепра, когда тот получал деньги.