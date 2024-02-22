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  • Підбурював до хабаря: житель Дніпра хотів переправити за кордон військовозобов’язаного

Підбурював до хабаря: житель Дніпра хотів переправити за кордон військовозобов’язаного

Сьогодні 20:08
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У Дніпрі судитимуть чоловіка, який мав намір сприяти у переправлені за кордон військовозобов'язаного.

Новости Днепра про Підбурював до хабаря: житель Дніпра хотів переправити за кордон військовозобов'язаного

Чоловіка звинувачують у підбурюванні до хабаря.

Слідством встановлено, що обвинувачений запропонував чоловіку призовного віку виготовити через посадовців одного з терцентрів комплектування та соціальної підтримки та лікарень тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Документи мали дати можливість перетнути кордон. Отримавши згоду, фігурант запросив за “послуги” 4 тисячі доларів США. 

Переправника затримали на Автовокзалі Дніпра, коли той отримував гроші.

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Новости Днепра про Підбурював до хабаря: житель Дніпра хотів переправити за кордон військовозобов'язаногоУкраїнська

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