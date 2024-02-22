Підбурював до хабаря: житель Дніпра хотів переправити за кордон військовозобов’язаного

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який мав намір сприяти у переправлені за кордон військовозобов'язаного.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Чоловіка звинувачують у підбурюванні до хабаря.

Слідством встановлено, що обвинувачений запропонував чоловіку призовного віку виготовити через посадовців одного з терцентрів комплектування та соціальної підтримки та лікарень тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Документи мали дати можливість перетнути кордон. Отримавши згоду, фігурант запросив за “послуги” 4 тисячі доларів США.

Переправника затримали на Автовокзалі Дніпра, коли той отримував гроші.