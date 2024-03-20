Подросток ездил по центру Днепра на мотоцикле, который ищет Интерпол

19 марта в Центральном районе патрульные остановили водителя мотоцикла Honda. Руководил двухколесным 15-летний парень.
В ходе общения оказалось, что у несовершеннолетнего нет документов на указанное транспортное средство.
Патрульные проверили он код мотоцикла и выяснили, что он находится в розыске Интерполом.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и мать подростка для уяснения всех обстоятельств, а также сообщили об указанном факте ювенальной превенции.
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