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Подросток ездил по центру Днепра на мотоцикле, который ищет Интерпол

Сегодня 20:08
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Находящийся в розыске мотоцикл видели в центре Днепра.

Новости Днепра про Подросток ездил по центру Днепра на мотоцикле, который ищет Интерпол

19 марта в Центральном районе патрульные остановили водителя мотоцикла Honda. Руководил двухколесным 15-летний парень.

В ходе общения оказалось, что у несовершеннолетнего нет документов на указанное транспортное средство.

Патрульные проверили он код мотоцикла и выяснили, что он находится в розыске Интерполом.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и мать подростка для уяснения всех обстоятельств, а также сообщили об указанном факте ювенальной превенции.

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