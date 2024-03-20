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Підліток катався центром Дніпра на байку, який розшукує Інтерпол

Сьогодні 20:08
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Мотоцикл, який перебуває у розшуку бачили в центрі Дніпра.

Новости Днепра про Підліток катався центром Дніпра на байку, який розшукує Інтерпол

19 березня у Центральному районі патрульні зупинили водія мотоцикла Honda. Керував двоколісним 15-річний хлопець.

Під час спілкування виявилося, що у неповнолітнього не має документів на вказаний транспортний засіб.

Патрульні перевірили він-код мотоцикла і з’ясували, що він перебуває у розшуку Інтерполом.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та матір підлітка для з’ясування усіх обставин, а також повідомили про вказаний факт ювенальну превенцію.

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