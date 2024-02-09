Подполковник ВСУ из Днепра растратил на квартирных вопросах 1,5 млн. бюджетных гривен

Эксначальника КЭВ ВСУ Днепра подозревают в растрате 1,5 млн гривен.
По информации прессслужбы специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного района, подполковник ВСУ, занимая должность начальника Квартирно-эксплуатационного Отделка Днепра, подделал акты выполненных работ за якобы предоставленные ФЛП услуги. Несмотря на то, что указанные работы фактически не были выполнены, он перечислил 1,5 млн грн государственных средств.
Фигуранту инкриминируют служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия, растрату чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и умышленное невыполнение военным служебным лицом. служебными обязанностями должна была выполнить, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения. (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 426 УК Украины)
В настоящее время продолжается следствие. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.
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