Підполковник ЗСУ з Дніпрі розтратив на квартирних питаннях 1,5 млн бюджетних гривень

У Дніпрі судитимуть ексначальника КЕВ, який розтратив 1,5 млн гривень.

Ексначальника КЕВ ЗСУ Дніпра підозрюють в розтраті 1,5 млн гривень.

За інформацією пресслужби спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного району, підполковник ЗСУ, займаючи посаду начальника Квартирно-експлуатаційного Відділку Дніпра, підробив акти виконаних робіт за начебто надані ФОП послуги. Попри те, що вказані роботи фактично не були виконані, він перерахував 1,5 млн грн державних коштів.

Фігуранту інкримінують службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах та умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 426КК України)

Наразі триває слідство. Вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.

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