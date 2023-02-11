Подбрасывают животным еду с иглами: в Днепре на Гагарина активизировались догхантеры

Об этом рассказала местная жительница Анна в сообществе на Facebook «Гагарина. Днепр».
Так, по ее словам, опасный сверток с едой валялся вблизи школы №49 на улице Одоевского. Его нашла собака, с которой женщина была на прогулке. Анна забрала пакет из пасти своего любимца и увидела, что в нем был паштет. И все бы ничего, но он был завернут в одноразовые кульки и малярный скотч, а внутрь засунули иглы.
Анна предполагает, что кто-то специально оставляет эти свертки для собак и надеется, что животные, услышав запах пищи, начнут разрывать пакет и поранятся иглами. Женщина отвела своего пса домой, а сама вернулась на улицу. На школьной спортивной площадке она нашла еще 3 похожие приманки.
Выглядит как снежка и такого же размера. Какие-то плохие люди пытаются, возможно, травить собак, – предупредила Анна.
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