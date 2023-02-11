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  • На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть дети

На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть дети

Сегодня 09:54
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На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП

Новости Днепра про На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть дети

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в Синельниковском районе произошло смертельное ДТП.

Вызов к чрезвычайникам поступил 10 февраля около 20 часов вечера. ДТП произошло возле села Медицинское. Приехав на место инцидента, спасатели увидели поврежденное авто.

Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и авто вылетело в кювет, врезавшись в дерево. Из разбитой машины вытащили двух женщин: им 25 и 21 год и четырех детей: 4-летних мальчика и девочку, а также еще двух малышей. Девочкам 2 и 1 год.

У одной из женщин перелом бедра, у другой – ушибы. Также все пострадавшие получили сотрясение головного мозга. После ДТП их отправили в больницы Днепра. Водитель легковушки – 46-летний мужчина, погиб. Его тело из машины вытащили спасатели.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть детиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть детиРусский

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