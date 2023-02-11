На Днепропетровщине автомобиль с 6 пассажирами вылетел в кювет: водитель умер, среди раненых есть дети

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в Синельниковском районе произошло смертельное ДТП.
Вызов к чрезвычайникам поступил 10 февраля около 20 часов вечера. ДТП произошло возле села Медицинское. Приехав на место инцидента, спасатели увидели поврежденное авто.
Предварительно известно, что водитель не справился с управлением и авто вылетело в кювет, врезавшись в дерево. Из разбитой машины вытащили двух женщин: им 25 и 21 год и четырех детей: 4-летних мальчика и девочку, а также еще двух малышей. Девочкам 2 и 1 год.
У одной из женщин перелом бедра, у другой – ушибы. Также все пострадавшие получили сотрясение головного мозга. После ДТП их отправили в больницы Днепра. Водитель легковушки – 46-летний мужчина, погиб. Его тело из машины вытащили спасатели.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Читайте также:
Автор:
Наши силы обороны уничтожили 20 ударных дронов.
В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его…
5 февраля в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского…
Собака, которая гуляла с хозяйкой, облаяла прохожего.
Наши силы обороны уничтожили 20 ударных дронов.
В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его работы.
Днепропетровщину ночью атаковали беспилотники.
Зонт сегодня не понадобится!
5 февраля в Донецкой области, защищая свободу и независимость украинского народа, погиб солдат Бондаренко Павел Викторович. Об этом сообщил городской голова г. Каменское.
Сегодня, 10 февраля, при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины.
Собака, которая гуляла с хозяйкой, облаяла прохожего.
В связи с отключениями электроэнергии в Днепре в некоторых домах вечером 10 февраля нет света и отопления.
Українські військові завдали ударів по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів та знищили склад боєприпасів РФ. Окупанти продовжують наступати у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
В результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины подстанций "Укрэнерго" и почти 20 энергоблоков ТЭС.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!