В Днепре сократили время работы электротранспорта на выходных

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.
Так, 11 февраля в Днепре будет курсировать 85 единиц подвижного состава по следующим маршрутам:
Режим работы технических рейсов в выходные дни изменился. Теперь утром они заканчивают движение на полчаса раньше, а вечером начинают курсировать на полчаса позже.
Сегодня будут ездить: с 7:00 до 11:00, и с 15:30 до 19:30.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня. Кроме этого, по городу работает 90 автобусных маршрутов. В общей сложности курсирует 749 автобусов (из них 147 – большой вместимости).
Напомним, вчера вечером движение технических рейсов из-за обстрелов приостановили.
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