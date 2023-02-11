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В Днепре сократили время работы электротранспорта на выходных

Сегодня 08:51
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В Днепре на рейсы вернули электротранспорт, но сократили времы его работы.

Новости Днепра про В Днепре сократили время работы электротранспорта на выходных

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Так, 11 февраля в Днепре будет курсировать 85 единиц подвижного состава по следующим маршрутам:

  • Троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств;
  • Трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 трамвайных вагонов.

Режим работы технических рейсов в выходные дни изменился. Теперь утром они заканчивают движение на полчаса раньше, а вечером начинают курсировать на полчаса позже.

Сегодня будут ездить: с 7:00 до 11:00, и с 15:30 до 19:30.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня. Кроме этого, по городу работает 90 автобусных маршрутов. В общей сложности курсирует 749 автобусов (из них 147 – большой вместимости).

Напомним, вчера вечером движение технических рейсов из-за обстрелов приостановили. 

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