Підкидають тваринам їжу з голками: у Дніпрі на Гагаріна активізувалися догхантери

У Дніпрі догхантери розкидали на вулиці іжу з голками.

Про це розповіла місцева мешканка Ганна в спільноті на Facebook “Гагаріна. Дніпро”.

Так, за її словами, небезпечний пакунок з їжею валявся поблизу школи №49 на вулиці Одоєвського. Його знайшов собака, з яким жінка була на прогулянці. Ганна забрала пакет з пащі свого улюбленця, та побачила, що в ньому був паштет. І все б нічого, але він був загорнутий в одноразові кульочки та малярний скотч, а всередину запхали голки.

Ганна припускає, що хтось спеціально залишає ці пакунки для собак та сподівається, що тварини, почувши запах їжі, почнуть розривати пакет та пораняться голками. Жінка відвела свого пса додому, а сама повернулася на вулицю. На шкільному спортивному майданчику вона знайшла ще 3 схожих приманки

Виглядає, як сніжка і такого ж розміру. Якісь погані люди намагаються, можливо, труїти собак, – попередила Ганна.

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