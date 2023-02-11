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  • Підкидають тваринам їжу з голками: у Дніпрі на Гагаріна активізувалися догхантери

Підкидають тваринам їжу з голками: у Дніпрі на Гагаріна активізувалися догхантери

Сьогодні 10:35
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У Дніпрі догхантери розкидали на вулиці іжу з голками.

Новости Днепра про Підкидають тваринам їжу з голками: у Дніпрі на Гагаріна активізувалися догхантери

Про це розповіла місцева мешканка Ганна в спільноті на Facebook “Гагаріна. Дніпро”.

Так, за її словами, небезпечний пакунок з їжею валявся поблизу школи №49 на вулиці Одоєвського. Його знайшов собака, з яким жінка була на прогулянці. Ганна забрала пакет з пащі свого улюбленця, та побачила, що в ньому був паштет. І все б нічого, але він був загорнутий в одноразові кульочки та малярний скотч, а всередину запхали голки.

Ганна припускає, що хтось спеціально залишає ці пакунки для собак та сподівається, що тварини, почувши запах їжі, почнуть розривати пакет та пораняться голками. Жінка відвела свого пса додому, а сама повернулася на вулицю. На шкільному спортивному майданчику вона знайшла ще 3 схожих приманки

Виглядає, як сніжка і такого ж розміру. Якісь погані люди намагаються, можливо, труїти собак, – попередила Ганна.

Новости Днепра про Підкидають тваринам їжу з голками: у Дніпрі на Гагаріна активізувалися догхантери

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Новости Днепра про Підкидають тваринам їжу з голками: у Дніпрі на Гагаріна активізувалися догхантериУкраїнська

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