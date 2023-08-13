Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)

В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили странную картину. Там житель одной из квартир многоэтажного дома выбрасывал личные вещи прямо из окна на улицу.

В сети распространили видео с места событий.

Квартира, где и происходит вся эта вакханалия, расположена на шестом этаже. Вниз из окна летит не только одежда, но и мебель и бытовая техника, которые, очевидно, «приземляются» уже разбитыми.

На улице образовалась настоящая свалка из выброшенных вещей, которая вряд ли нравится другим жильцам дома.

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