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  • Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)

Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)

Сегодня 16:14
просмотров

В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили странную картину. Там житель одной из квартир многоэтажного дома выбрасывал личные вещи прямо из окна на улицу.

Новости Днепра про Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)

В сети распространили видео с места событий.

Квартира, где и происходит вся эта вакханалия, расположена на шестом этаже. Вниз из окна летит не только одежда, но и мебель и бытовая техника, которые, очевидно, «приземляются» уже разбитыми.

На улице образовалась настоящая свалка из выброшенных вещей, которая вряд ли нравится другим жильцам дома.

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