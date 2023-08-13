Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)

У мережі розповсюдили відео з місця подій.
Квартира, де і відбувається вся ця вакханалія, розташована на шостому поверсі. Униз з вікна летить не тільки одяг, а й меблі та побутова техніка, які, очевидно, “приземляються” вже розтрощеними.
На вулиці утворилося справжнє сміттєзвалище із викинутих речей, яке навряд подобається іншим мешканцям будинку.
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Анна Кравчук
Автор:
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