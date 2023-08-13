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Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)

Сьогодні 16:14
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У Дніпрі на житловому масиві Перемога місцеві жителі помітили дивну картину. Там мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку викидав особисті речі просто з вікна на вулицю.

Новости Днепра про Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)

У мережі розповсюдили відео з місця подій. 

Квартира, де і відбувається вся ця вакханалія, розташована на шостому поверсі. Униз з вікна летить не тільки одяг, а й меблі та побутова техніка, які, очевидно, “приземляються” вже розтрощеними. 

На вулиці утворилося справжнє сміттєзвалище із викинутих речей, яке навряд подобається іншим мешканцям будинку. 

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Новости Днепра про Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)Русский

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