Під будинком утворилося справжнє сміттєзвалище: на Перемозі дніпрянин викидав речі просто з вікна (ВІДЕО)

У Дніпрі на житловому масиві Перемога місцеві жителі помітили дивну картину. Там мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку викидав особисті речі просто з вікна на вулицю.

У мережі розповсюдили відео з місця подій.

Квартира, де і відбувається вся ця вакханалія, розташована на шостому поверсі. Униз з вікна летить не тільки одяг, а й меблі та побутова техніка, які, очевидно, “приземляються” вже розтрощеними.

На вулиці утворилося справжнє сміттєзвалище із викинутих речей, яке навряд подобається іншим мешканцям будинку.

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