Розпродаж лідерів: ключовий гравець СК Дніпро-1 може залишити клуб

За інформацією журналіста Пьотра Слонкі центральний півзахисник може перейти в один із клубів Південної Європи.
В послугах гравця також зацікавлена Жирона. Іспанський клуб в цьому місяці вже придбав Артема Довбика за 15 млн євро.
Німецький портал Transfermarket оцінює Піхальонка у 5 млн євро.
Свого часу дніпряни викупили контракт гравця у Шахтаря за 700 тис євро, за чутками у гірників залишається право на першочерговий викуп, та процент від трансферу.
У цьому сезоні півзахисник провів за спортклубівців 3 матча і забив 1 гол.
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