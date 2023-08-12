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Розпродаж лідерів: ключовий гравець СК Дніпро-1 може залишити клуб

Сьогодні 18:29
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Один із лідерів СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок може піти з команду до закінчення трансферного вікна.
Новости Днепра про Розпродаж лідерів: ключовий гравець СК Дніпро-1 може залишити клуб

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За інформацією журналіста Пьотра Слонкі центральний півзахисник може перейти в один із клубів Південної Європи.

В послугах гравця також зацікавлена Жирона. Іспанський клуб в цьому місяці вже придбав Артема Довбика за 15 млн євро.

Німецький портал Transfermarket оцінює Піхальонка у 5 млн євро.

Свого часу дніпряни викупили контракт гравця у Шахтаря за 700 тис євро, за чутками у гірників залишається право на першочерговий викуп, та процент від трансферу. 

У цьому сезоні півзахисник провів за спортклубівців 3 матча і забив 1 гол. 

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Новости Днепра про Розпродаж лідерів: ключовий гравець СК Дніпро-1 може залишити клубУкраїнська

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