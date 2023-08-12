У Дніпрі рятувальники діставали із колодязя собаку

Повідомлення про надзвичайну ситуацію прийшло о 14 годині.
Містяни повідомили, що на вулиці Чернігівській Чечелівського району міста Дніпро, хвостик попав у яму та не може вилізти.
Собака впала в зливну каналізацію, 2 метри у глибину. Рятувальникам довелось використати спеціальний прилад, для рятування тварин.
До робіт було залучено 5 співробітників ДСНС. З песиком усе добре, його подальша доля вирішується.
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