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У Дніпрі рятувальники діставали із колодязя собаку

Сьогодні 16:42
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Сьогодні рятувальники ДСНС дістали собаку із занедбаного кололдязя.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники діставали із колодязя собаку

Повідомлення про надзвичайну ситуацію прийшло о 14 годині. 

Містяни повідомили, що на вулиці Чернігівській Чечелівського району міста Дніпро, хвостик попав у яму та не може вилізти.

Собака впала в зливну каналізацію, 2 метри у глибину. Рятувальникам довелось використати спеціальний прилад, для рятування тварин. 

До робіт було залучено 5 співробітників ДСНС. З песиком усе добре, його подальша доля вирішується. 

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