Под Днепром задержали автоугонщика: подробности

Он обратился в полицию и сообщил, что 9 декабря оставил автомобиль на придомовой территории, а 14 декабря обнаружил его отсутствие. Полицейские уголовного розыска Павлоградского районного отдела полиции установили 39-летнего мужчину, причастного к преступлению.
Транспортное средство изъяли. После проведения необходимых следственных действий его вернут владельцу.
В ближайшее время мужчине будет поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
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