Під Дніпром затримали автовикрадача: подробиці

Він звернувся до поліції та повідомив, що 9 грудня залишив авто на прибудинковій території, а 14 грудня виявив його відсутність. Поліцейські карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції встановили 39-річного чоловіка, причетного до злочину.
Транспортний засіб вилучили. Після проведення необхідних слідчих дій його повернуть власнику.
Найближчим часом чоловіку буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
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