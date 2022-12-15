Під Дніпром затримали автовикрадача: подробиці

Потерпілий виявив, що з двору його будинку викрадено автомобіль «ВАЗ 21053».

Він звернувся до поліції та повідомив, що 9 грудня залишив авто на прибудинковій території, а 14 грудня виявив його відсутність. Поліцейські карного розшуку Павлоградського районного відділу поліції встановили 39-річного чоловіка, причетного до злочину.

Транспортний засіб вилучили. Після проведення необхідних слідчих дій його повернуть власнику.

Найближчим часом чоловіку буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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