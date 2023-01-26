Под Бахмутом погиб наш земляк Андрей Мовчан

Об этом сообщает ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
На предприятии Андрей работал разливщиком стали машины непрерывного литья заготовок конвертерного цеха.
По словам старшего сменного мастера МБЛЗ Александра Новака, Андрей Мовчан был веселым, жизнерадостным, заряжал положительной энергией всю бригаду.
«Ставишь задачу и никогда от него не услышишь возражений или лишних вопросов. Берется и выполняет. Легко находил общий язык с людьми, мог организовать работу, поэтому часто подменял мастеров», — говорит Александр Новак.
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