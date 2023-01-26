Под Бахмутом погиб наш земляк Андрей Мовчан

«Ставишь задачу и никогда от него не услышишь возражений или лишних вопросов. Берется и выполняет. Легко находил общий язык с людьми, мог организовать работу, поэтому часто подменял мастеров», — говорит Александр Новак.

По словам старшего сменного мастера МБЛЗ Александра Новака, Андрей Мовчан был веселым, жизнерадостным, заряжал положительной энергией всю бригаду.

Об этом сообщает ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» .

11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области погиб работник "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мовчан.

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