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Під Бахмутом загинув наш земляк Андрій Мовчан

Сьогодні 06:45
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11 січня в бою з рашистами поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області загинув працівник “АрселорМіттал Кривий Ріг” Андрій Мовчан.

Новости Днепра про Під Бахмутом загинув наш земляк Андрій Мовчан

Про це повідомляє ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

На підприємстві Андрій працював розливальником сталі машини безперервного лиття заготовок конвертерного цеху.

За словами старшого змінного майстра МБЛЗ Олександра Новака, Андрій Мовчан був веселим, життєрадісним, заряджав позитивною енергією всю бригаду.

“Ставиш завдання і ніколи від нього не почуєш заперечень або зайвих запитань. Береться і виконує. Легко знаходив спільну мову з людьми, міг організувати роботу, тому часто підміняв майстрів”,- каже Олександр Новак.

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