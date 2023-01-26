Під Бахмутом загинув наш земляк Андрій Мовчан

Про це повідомляє ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.
На підприємстві Андрій працював розливальником сталі машини безперервного лиття заготовок конвертерного цеху.
За словами старшого змінного майстра МБЛЗ Олександра Новака, Андрій Мовчан був веселим, життєрадісним, заряджав позитивною енергією всю бригаду.
“Ставиш завдання і ніколи від нього не почуєш заперечень або зайвих запитань. Береться і виконує. Легко знаходив спільну мову з людьми, міг організувати роботу, тому часто підміняв майстрів”,- каже Олександр Новак.
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