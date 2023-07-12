Под Бахмутом погиб 20-летний снайпер из Днепра

Страшное известие сообщил его побратим Богодар.
Богдан давно на фронте. Начинал свой путь в 98-м батальоне ТРО «Азов Днепр». Затем присоединился к снайперам 3 ОШБ.
«В свой молодой возраст добился больших успехов в своей профессии, делился своим опытом и учил других. Отправил в ад многих врагов Украинской нации», — написал Богодар.
1 июля группа снайперов натолкнулась на танковый обстрел, Богдан погиб от осколка.
«На таких столбах как Череп сегодня держится Украинское сопротивление. Когда в вечность отходят такие люди – это большая потеря для всей нации, лучшим представителем которой был Богдан. Горжусь тем, что работал с тобой, Череп. Герои живут вечно в нашей памяти и сердцах», — добавил побратим.
У Богдана осталась мама.
Искренние соболезнования родным и близким!
Вечная память погибшему воину!
Помочь семье можно по реквизитам: 4790729953668902 – Сидоренко А.П.
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