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Под Бахмутом погиб 20-летний снайпер из Днепра

Сегодня 19:15
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В боях с оккупантами в пригороде Бахмута погиб снайпер 3 ОШБ Богдан Сидоренко (Череп) родом из Днепра. Парень не дожил до своего 21-летия.

Новости Днепра про Под Бахмутом погиб 20-летний снайпер из Днепра

Страшное известие сообщил его побратим Богодар.

Богдан давно на фронте. Начинал свой путь в 98-м батальоне ТРО «Азов Днепр». Затем присоединился к снайперам 3 ОШБ.

«В свой молодой возраст добился больших успехов в своей профессии, делился своим опытом и учил других. Отправил в ад многих врагов Украинской нации», — написал Богодар.

1 июля группа снайперов натолкнулась на танковый обстрел, Богдан погиб от осколка.

«На таких столбах как Череп сегодня держится Украинское сопротивление. Когда в вечность отходят такие люди – это большая потеря для всей нации, лучшим представителем которой был Богдан. Горжусь тем, что работал с тобой, Череп. Герои живут вечно в нашей памяти и сердцах», — добавил побратим.

У Богдана осталась мама.

Искренние соболезнования родным и близким!

Вечная память погибшему воину!

Помочь семье можно по реквизитам: 4790729953668902 – Сидоренко А.П.

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