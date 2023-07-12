Під Бахмутом загинув 20-річний снайпер з Дніпра

Страшну звістку повідомив його побратим Богодар. долучився до снайперів 3 ОШБ.
«В свій молодий вік досяг великих успіхів у своїй професії, ділився своїм досвідом та навчав інших. Відправив в пекло багато ворогів Української нації», – написав Богодар.
1 липня група снайперів натрапила на танковий обстріл, Богдан загинув від осколку.
«На таких стовпах як Череп, сьогодні тримається Український спротив. Коли у вічність відходять такі люди – це велика втрата для всієї нації, кращим представником якої був Богдан. Пишаюся тим, що працював із тобою, Череп. Герої живуть вічно у нашій пам‘яті та серцях», – додав побратим.
В Богдана залишилася мама.
Щирі співчуття рідним та близьким!
Вічна пам’ять загиблому воїну!
Допомогти родині можна за реквізитами: 4790729953668902 – Сидоренко О.П.
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