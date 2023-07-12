Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Під Бахмутом загинув 20-річний снайпер з Дніпра

Сьогодні 19:15
просмотров

В боях з окупантами в передмісті Бахмуту загинув снайпер 3 ОШБ Богдан Сидоренко (Череп) родом з Дніпра. Хлопець не дожив до свого 21-річчя.

Новости Днепра про Під Бахмутом загинув 20-річний снайпер з Дніпра

Страшну звістку повідомив його побратим Богодар. долучився до снайперів 3 ОШБ.

«В свій молодий вік досяг великих успіхів у своїй професії, ділився своїм досвідом та навчав інших. Відправив в пекло багато ворогів Української нації», – написав Богодар.

1 липня група снайперів натрапила на танковий обстріл, Богдан загинув від осколку.

«На таких стовпах як Череп, сьогодні тримається Український спротив. Коли у вічність відходять такі люди – це велика втрата для всієї нації, кращим представником якої був Богдан. Пишаюся тим, що працював із тобою, Череп. Герої живуть вічно у нашій пам‘яті та серцях», – додав побратим.

В Богдана залишилася мама.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять загиблому воїну!

Допомогти родині можна за реквізитами: 4790729953668902 – Сидоренко О.П.

Читайте також:

Новости Днепра про Під Бахмутом загинув 20-річний снайпер з ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Під Бахмутом загинув 20-річний снайпер з ДніпраРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Японія надасть Україні системи виявлення безпілотників
Новини Дніпра
Сьогодні 18:45
Японія надасть Україні системи виявлення безпілотників

Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення…

ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:07
ТОП-5 будівель у Дніпрі від яких залишився лише фасад: дім-колізей та аптека-дитсадок (ФОТО)

У Дніпрі є кілька старовинних будівель, які були зведені понад…

У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 16:34
У мешканців одного із житломасивів Дніпра о 22:00 вимкнуть воду: подробиці

Зробіть запаси!

Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена такса
Новини Дніпра
Сьогодні 16:28
Видно роздроблені кістки та суглоби: у Дніпрі допомоги потребує поранена такса

У Дніпрі рятують поранену таксу.

Наверх