Почти перешла дорогу: в Кривом Роге 19-летняя водительница сбила женщину на «зебре»

На 173 квартале на переходе сбили 63-летнюю женщину.

На улице Фукса 19-летняя водитель Chrysler наехала на пешехода, когда она шла «по зебре».

Потерпевшая уже успела перейти часть дороги, в момент удара пенсионерка упала на асфальт и сильно ударилась.

На место ДТП сразу вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу, у нее диагностировали сотрясение мозга, перелом поясничного отдела позвонка и ушиб плеча.

На месте аварии работали патрульные и следователь Криворожского районного управления полиции.

Источник: Свої

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