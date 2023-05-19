Почти перешла дорогу: в Кривом Роге 19-летняя водительница сбила женщину на «зебре»

На улице Фукса 19-летняя водитель Chrysler наехала на пешехода, когда она шла «по зебре».
Потерпевшая уже успела перейти часть дороги, в момент удара пенсионерка упала на асфальт и сильно ударилась.
На место ДТП сразу вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу, у нее диагностировали сотрясение мозга, перелом поясничного отдела позвонка и ушиб плеча.
На месте аварии работали патрульные и следователь Криворожского районного управления полиции.
Источник: Свої
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