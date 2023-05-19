На вулиці Фукса 19-річна водійка Chrysler наїхала на пішохода, коли людина йшла «по зебрі».
Потерпіла вже встигла перейти частину дороги, в момент удару пенсіонерка впала на асфальт та сильно забилася.
На місце ДТП одразу викликали швидку. Постраждалу госпіталізували до лікарні, в неї діагностували струс мозку, перелам поперекового відділу хребця та забій плеча.
На місці аварії працювали патрульні та слідчий Криворізького районного управління поліції.
Джерело: Свої
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