Майже перейшла дорогу: у Кривому Розі 19-річна водійка збила жінку на “зебрі”

На 173 кварталі на переході збили 63-річну жінку.

На вулиці Фукса 19-річна водійка Chrysler наїхала на пішохода, коли людина йшла «по зебрі».

Потерпіла вже встигла перейти частину дороги, в момент удару пенсіонерка впала на асфальт та сильно забилася.

На місце ДТП одразу викликали швидку. Постраждалу госпіталізували до лікарні, в неї діагностували струс мозку, перелам поперекового відділу хребця та забій плеча.

На місці аварії працювали патрульні та слідчий Криворізького районного управління поліції.

Джерело: Свої

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