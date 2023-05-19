Майже перейшла дорогу: у Кривому Розі 19-річна водійка збила жінку на “зебрі” - Днепр Инфо
Майже перейшла дорогу: у Кривому Розі 19-річна водійка збила жінку на “зебрі”
просмотров
Сегодня 18:45

На 173 кварталі на переході збили 63-річну жінку.

Новости Днепра про Майже перейшла дорогу: у Кривому Розі 19-річна водійка збила жінку на

На вулиці Фукса 19-річна водійка Chrysler наїхала на пішохода, коли людина йшла «по зебрі».

Потерпіла вже встигла перейти частину дороги, в момент удару пенсіонерка впала на асфальт та сильно забилася.

На місце ДТП одразу викликали швидку. Постраждалу госпіталізували до лікарні, в неї діагностували струс мозку, перелам поперекового відділу хребця та забій плеча.

На місці аварії працювали патрульні та слідчий Криворізького районного управління поліції.

Джерело: Свої

Читайте також:

Новости Днепра про Майже перейшла дорогу: у Кривому Розі 19-річна водійка збила жінку на Українська Новости Днепра про Майже перейшла дорогу: у Кривому Розі 19-річна водійка збила жінку на Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    У Дніпрі у парку Глоби з’явився незвичайний арт-об’єкт: дерево Капелюшника
    Новини Дніпра
    Сегодня 19:10
    У Дніпрі у парку Глоби з’явився незвичайний арт-об’єкт: дерево Капелюшника

    Парк Глоби з дитинства асоціюється у багатьох із нас з…

    В Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення: що треба знати
    Новини Дніпра
    Сегодня 17:51
    В Україні змінять процедуру отримання водійського посвідчення: що треба знати

    Отримання прав тепер стане більш зручним та прозорим.

    Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили пса
    Новини Дніпра
    Сегодня 17:19
    Вибили око, побили до напівсмерті та засунули в пакет: у Дніпрі нелюди скалічили пса

    У Дніпрі живодер познущався над псом.

    У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причина
    Новини Дніпра
    Сегодня 17:18
    У Дніпрі деяким пенсіонерам можуть припинити платити пенсії: кому і в чому причина

    Міністерство фінансів та Пенсійний фонд України проводять перевірку даних пенсіонерів.…