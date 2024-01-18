Почти 300 тысяч для «любимой» на лечение: жителя Днепра «развела» онлайн-знакомая

Для 21-летнего жителя Днепра онлайн-роман завершился банкротством.

Доверчивый молодой человек перечислил своей онлайн-знакомой более 230 тысяч гривен.

Преступление произошло еще в апреле 2022 года. Тогда днепрянин познакомился с женщиной в соцсетях. Новая знакомая была приветлива и охотно общалась с новым другом. Спустя время она попросила помочь с деньгами на лечение.

Не сомневаясь в искренности женщины, потерпевший перечислил «любимой» 236 тысяч гривен.

Позже выяснилось, что онлайн-знакомая была мошенницей, которая писала с фейковой страницы под чужим именем. В средствах на лечение она не нуждалась, а выманенные из молодого человека деньги потратила по своему усмотрению.

Злоумышленницей оказалась 28-летняя жительница Солонянского района, создавшая аккаунт в социальной сети и заполнившая его фотографиями другого человека. Правоохранители выяснили, что подозреваемая также обманула и мать мужчины — выманила у женщины почти 60 тысяч гривен.

Сотрудники полиции собрали доказательства причастности фигурантки к мошеннической деятельности и сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Полиция Днепра обращается к гражданам быть осмотрительными во время онлайн знакомств. Ставьте новым знакомым больше вопросов, проверяйте информацию и данные, которые вам сообщают в сети, чтобы убедиться в существовании человека и его благих намерениях.

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