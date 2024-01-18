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  • Майже 300 тисяч для “коханої” на лікування: жителя Дніпра “розвела” онлайн-знайома

Майже 300 тисяч для “коханої” на лікування: жителя Дніпра “розвела” онлайн-знайома

Сьогодні 15:11
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Для 21-річного жителя Дніпра онлайн-роман завершився банкрутством.

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Довірливий молодик перерахував своїй онлайн-знайомій понад 230 тисяч гривень. 

Злочин стався ще у квітні 2022 року. Тоді дніпрянин познайомився з жінкою в соцмережах. Нова знайома була привітливою та охоче спілкувалася з новим другом. Через деякий час вона попросила допомогти з грошима на лікування. 

Не сумніваючись в щирості жінки, потерпілий перерахував “коханій” 236 тисяч гривень. 

Пізніше з’ясувалося, що онлайн-знайома була шахрайкою, яка писала з фейкової сторінки під чужим іменем. Коштів на лікування вона не потребувала, а видурені з молодика гроші витратила на власний розсуд.

Зловмисницею виявилася 28-річна мешканка Солонянського району, яка створила акаунт у соціальній мережі та заповнила його фотографіями іншої людини. Правоохоронці з’ясували, що підозрювана також ошукала і матір чоловіка – видурила у жінки майже 60 тисяч гривень.

Працівники поліції зібрали докази причетності фігурантки до шахрайської діяльності та повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Поліція Дніпра звертається до громадян бути обачними під час онлайн знайомств. Ставте новим знайомим якнайбільше питань, перевіряйте інформацію та дані, які вам повідомляють у мережі, щоб упевнитись в існуванні людини та її добрих намірах.

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