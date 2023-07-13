Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях. В пятницу, 14 июля, ожидается град, грозы и шквалы. По всей Украине объявлен желтый уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

В Днепре в этот день ожидаются сильные ливни, гроза и град. Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с. В то же время, в этот день будет довольно жарко. Температура воздуха прогреется до +28 градусов тепла.

Так что если планировали после работы пойти на пляж — лучше перенести свои планы на субботу.

По убеждению народных синоптиков, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если в этот день будет плохая погода, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.

В субботу, 15 июля, бурных метеотанцев можно уже не ждать. Будет без осадков. Температура воздуха прогреется до +30.

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