Поб’є градом та заллє дощами: на Дніпро суне негода

14 липня по всій території України вируватиме негода. Не обділить увагою вона і Дніпро.

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови. У п’ятницю, 14 липня, очікують град, грози та шквали. По всій Україні оголошений жовтий рівень небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру.

У Дніпрі цього дня очікуються значні зливи, гроза та град. Пориви вітру місцями сягатимуть до 20 м/с. Водночас цього дня буде досить спекотно. Температура повітря прогріється до +28 градусів тепла.

Тож якщо планували після роботи піти на пляж – краще перенести свої плани на суботу.

За переконаннями народних синоптиків, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада, а якщо буде погана погода у цей день, то й 14 листопада нічого хорошого не чекай.

У суботу, 15 липня, бурхливих метеотанців вже можна не чекати. Буде сонячно та без опадів. Температура повітря прогріється до +30.

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