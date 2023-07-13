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Поб’є градом та заллє дощами: на Дніпро суне негода

Сьогодні 16:06
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14 липня по всій території України вируватиме негода. Не обділить увагою вона і Дніпро.

Новости Днепра про Поб'є градом та заллє дощами: на Дніпро суне негода

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови. У п’ятницю, 14 липня, очікують град, грози та шквали. По всій Україні оголошений жовтий рівень небезпеки. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру. 

У Дніпрі цього дня очікуються значні зливи, гроза та град. Пориви вітру місцями сягатимуть до 20 м/с. Водночас цього дня буде досить спекотно. Температура повітря прогріється до +28 градусів тепла.

Тож якщо планували після роботи піти на пляж – краще перенести свої плани на суботу. 

Новости Днепра про Поб'є градом та заллє дощами: на Дніпро суне негода

За переконаннями народних синоптиків, хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада, а якщо буде погана погода у цей день, то й 14 листопада нічого хорошого не чекай.

У суботу, 15 липня, бурхливих метеотанців вже можна не чекати. Буде сонячно та без опадів. Температура повітря прогріється до +30. 

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Новости Днепра про Поб'є градом та заллє дощами: на Дніпро суне негодаУкраїнська

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