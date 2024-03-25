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По Днепру будут ездить автобусы из Милана

Сегодня 18:48
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В Днепре станет больше автобусов.

Новости Днепра про По Днепру будут ездить автобусы из Милана

Новые автобусы приедут в Днепр из итальянского Милана.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в своем ТГ-канале.

Почти 40 автобусов итальянский город задонатит для Украины.

Результатом второй командировки в Милан стали почти 40 автобусов, которые наши итальянские друзья предоставляют не просто Днепру, а фактически всей Украине. Ибо мы обеспечим ими те общины, которые сейчас нуждаются в этом больше, — пишет Филатов.

Первую партию автобусов уже везут в Днепр.

Когда большие оранжевые автобусы начнут курсировать по городу, пока не уточняется.

Новости Днепра про По Днепру будут ездить автобусы из Милана

Напомним, осенью 2022 года россияне ударили по одному из автопредприятий в Днепре. В результате атаки были уничтожены и повреждены более сотни единиц автобусов и маршруток. Некоторые из них удалось отремонтировать, но остальные восстановлению не подлежали.

Восстановить автопарк удалось благодаря помощи украинских городов, власти которых пожертвовали автобусы и маршрутки. Теперь по дорогам Днепра будет ездить и миланский транспорт.

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