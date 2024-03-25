По Днепру будут ездить автобусы из Милана

В Днепре станет больше автобусов.

Новые автобусы приедут в Днепр из итальянского Милана.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в своем ТГ-канале.

Почти 40 автобусов итальянский город задонатит для Украины.

Результатом второй командировки в Милан стали почти 40 автобусов, которые наши итальянские друзья предоставляют не просто Днепру, а фактически всей Украине. Ибо мы обеспечим ими те общины, которые сейчас нуждаются в этом больше, — пишет Филатов.

Первую партию автобусов уже везут в Днепр.

Когда большие оранжевые автобусы начнут курсировать по городу, пока не уточняется.

Напомним, осенью 2022 года россияне ударили по одному из автопредприятий в Днепре. В результате атаки были уничтожены и повреждены более сотни единиц автобусов и маршруток. Некоторые из них удалось отремонтировать, но остальные восстановлению не подлежали.

Восстановить автопарк удалось благодаря помощи украинских городов, власти которых пожертвовали автобусы и маршрутки. Теперь по дорогам Днепра будет ездить и миланский транспорт.

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