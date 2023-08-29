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  • По Днепру бродит извращенец, поднимающий платья девушкам и снимающий это на видео: детали

По Днепру бродит извращенец, поднимающий платья девушкам и снимающий это на видео: детали

Сегодня 16:42
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Будьте осторожны.

Новости Днепра про По Днепру бродит извращенец, поднимающий платья девушкам и снимающий это на видео: детали

В Днепре заметили извращенца, который поднимает платья девушек и снимает это все на видео.

Своим довольно неприятным опытом поделилась днепрянка в TikTok.

По словам девушки, она шла с утра на работу, когда к ней подбежал незнакомец и стал домогаться. Он поднял ей платье и снял все это на видео. Днепрянка хотела сделать ему замечание, но мужчина быстро скрылся. Однако пострадавшая успела достать телефон и снять извращенца на камеру.

Судя по видео, мужчина был собой «доволен».

По словам девушки, когда она поделилась этой историей в своем Instagram, люди отреагировали довольно странно. Днепрянка напомнила, что за сексуальные домогательства в Украине есть административная ответственность. Максимальная санкция по этой статье – штраф в размере 850 гривен. Правда, добиться даже такого наказания для извращенцев, как герой видео, почти невозможно.

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