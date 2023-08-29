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  • По Дніпру бродить збоченець, який підіймає сукні дівчатам та знімає це на відео: деталі

По Дніпру бродить збоченець, який підіймає сукні дівчатам та знімає це на відео: деталі

Сьогодні 16:42
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Будьте обережні.

Новости Днепра про По Дніпру бродить збоченець, який підіймає сукні дівчатам та знімає це на відео: деталі

У Дніпрі помітили збоченця, який підіймає сукні дівчат та знімає це все на відео.

Своїм досить неприємним досвідом поділилася дніпрянка в TikTok.

За словами дівчини, вона йшла зранку на роботу, коли до неї підбіг незнайомець та почав домагатися. Він підняв їй сукню та зняв це все на відео. Дніпрянка хотіла зробити йому зауваження, але чоловік швидко втік. Проте постраждала встигла дістати телефон та зазняти збоченця на камеру.

Судячи з відео, чоловік був собою “задоволений”. 

За словами дівчини, коли вона поділилася цією історією у своєму Instagram, люди відреагували досить дивно. Дніпрянка нагадала, що за сексуальне домагання в Україні є адміністративна відповідальність. Максимальна санкція за цією статтею – штраф у розмірі 850 гривень. Щоправда, добитися навіть такого покарання для збоченців, як герой відео, майже неможливо. 

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Новости Днепра про По Дніпру бродить збоченець, який підіймає сукні дівчатам та знімає це на відео: деталіУкраїнська

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