По Днепропетровской области бродит бизон-беглец (ФОТО)

На полях Днепропетровщины заметили необычного для наших краев зверя – американского бизона.
Как отметил Игорь Луценко в Facebook-сообществе Родная Новостепановка, мощное животное заметили на территории Губиниской ОТГ.
Величественный бизон посетил гости в Губиниске ОТГ, — подписал фотографии Игр.
Сначала Игорь подумал, что это зубр, но как отметили знатоки в комментариях – мужчина встретил американского бизона.
Что интересно, в дикой природе таких животных у нас не водится, поэтому теперь люди теряются в догадках, откуда же сбежал коренастый зверь. Скорее всего, он вышел из вольера. В комментариях предполагают, что бизон сбежал из заповедника под Павлоградом, где когда-то поселили редких диких животных.
Кроме этого, люди предполагают, что зверь сбежал из разбомбленного парка Фельдмана в Харькове, но эта версия менее вероятна, ведь до него сотни километров.
Бизон оказался дружелюбным, и люди сняли его на камеру, пока зверь ел травку.
Заметим, что в мире осталось чуть меньше 50 тысяч бизонов. В Украине популяция этих животных составляет около 350 особей. Все представители этого вида обитают в неволе или в заповедниках.
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