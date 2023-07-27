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По Днепропетровской области бродит бизон-беглец (ФОТО)

Сегодня 20:30
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В Днепропетровской области был замечен бизон.

Новости Днепра про По Днепропетровской области бродит бизон-беглец (ФОТО)

На полях Днепропетровщины заметили необычного для наших краев зверя – американского бизона.

Как отметил Игорь Луценко в Facebook-сообществе Родная Новостепановка, мощное животное заметили на территории Губиниской ОТГ.

Величественный бизон посетил гости в Губиниске ОТГ, — подписал фотографии Игр.

Сначала Игорь подумал, что это зубр, но как отметили знатоки в комментариях – мужчина встретил американского бизона. 

Что интересно, в дикой природе таких животных у нас не водится, поэтому теперь люди теряются в догадках, откуда же сбежал коренастый зверь. Скорее всего, он вышел из вольера. В комментариях предполагают, что бизон сбежал из заповедника под Павлоградом, где когда-то поселили редких диких животных.

Кроме этого, люди предполагают, что зверь сбежал из разбомбленного парка Фельдмана в Харькове, но эта версия менее вероятна, ведь до него сотни километров.

Бизон оказался дружелюбным, и люди сняли его на камеру, пока зверь ел травку.

Новости Днепра про По Днепропетровской области бродит бизон-беглец (ФОТО)

Заметим, что в мире осталось чуть меньше 50 тысяч бизонов. В Украине популяция этих животных составляет около 350 особей. Все представители этого вида обитают в неволе или в заповедниках.

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Новости Днепра про По Днепропетровской области бродит бизон-беглец (ФОТО)Українська Новости Днепра про По Днепропетровской области бродит бизон-беглец (ФОТО)Русский

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