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Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции

Сегодня 12:15
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Этот ужасный инцидент произошел в Партизанском Днепровского района.

Новости Днепра про Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции

Как сообщают Telegram-каналы, местные жители услышали выстрелы. Как они выяснили, мужчина застрелил щенка. По его словам, животное якобы на него напало.

На место вызвали правоохранителей.

Они нашли на территории домовладения еще одну мертвую собаку.

Как результат – 2 выстрела 2 щенка, – отметили местные жители.

Новости Днепра про Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полиции

Мужчина, убивший щенков.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УКУ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре щенков выбросили в мусорный пакет и подвесили на ручке подъезда.

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Новости Днепра про Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про Под Днепром мужчина застрелил двух щенков: комментарий полицииРусский

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