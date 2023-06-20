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  • Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии: Ермак о последствиях подрыва ГЭС

Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии: Ермак о последствиях подрыва ГЭС

Сегодня 18:45
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Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами вызвал подтопление более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше, чем площадь лесов Исландии.

Новости Днепра про Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии: Ермак о последствиях подрыва ГЭС

Об этом сообщает в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС», – написал он.

В частности:

  • пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру. Они могут добраться до Средиземноморья;
  • более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплены и по меньшей мере половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии;
  • Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов.
  • на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находятся тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев.

«Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных», — добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.

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Новости Днепра про Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии: Ермак о последствиях подрыва ГЭСУкраїнська Новости Днепра про Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии: Ермак о последствиях подрыва ГЭСРусский

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