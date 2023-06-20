Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии: Ермак о последствиях подрыва ГЭС

Об этом сообщает в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС», – написал он.
В частности:
«Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных», — добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.
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