Площадь затопленных лесов больше площади лесов Исландии: Ермак о последствиях подрыва ГЭС

«Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных», — добавил Ермак, подчеркнув, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов.

«Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС», – написал он.

Об этом сообщает в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами вызвал подтопление более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше, чем площадь лесов Исландии.

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