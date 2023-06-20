Площа затоплених лісів більше площі лісів Ісландії: Єрмак про наслідки підриву ГЕС
Площа затоплених лісів більше площі лісів Ісландії: Єрмак про наслідки підриву ГЕС
Сьогодні 18:45
просмотров
Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами спричинив підтоплення понад 50 тисяч гектарів українських лісів. Ця територія більша, ніж площа лісів Ісландії.
Про це повідомляє у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“Деякі цифри після російського теракту на Каховській ГЕС”, – написав він.
Зокрема:
плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони можуть дістатися Середземномор’я;
понад 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії;
Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів.
на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків.
“Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин”, – додав Єрмак, підкресливши, що за екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"