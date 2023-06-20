Площа затоплених лісів більше площі лісів Ісландії: Єрмак про наслідки підриву ГЕС

Про це повідомляє у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема:

“Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин”, – додав Єрмак, підкресливши, що за екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів.