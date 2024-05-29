Чи правда, що чоловікам без військового квитка заборонять заходити до АТБ: офіційний коментар

Керівництво гіпермаркету “АТБ” спростувало інформацію про те, що чоловіків без військового квитка не пускатимуть до магазину.

У соцмережах активно поширюється інформація про те, що чоловікам, які не мають при собі військового квитка, не можна заходити до “АТБ”. У пресслужбі гіпермаркету зазначили, що це неправда і таких заходів вживати не будуть.

Про це написали на офіційних сторінках “АТБ” у Facebook та Instagram.

Там закликали мешканців довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Також слідкувати лише за офіційними публікаціями на сторінках у соцмережах та на сайті:

Сайт: atbmarket.com;

Facebook: facebook.com/ATB.Market.tm;

Instagram: atb.market.official.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили людину в костюмі пошитому з пакетів АТБ.

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