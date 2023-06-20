У Дніпрі “замінували” PASSAGE та «Мост-Сіті»: що відомо

У понеділок, 19 червня, у Дніпрі замінували два торговельні центри - PASSAGE та «Мост-Сіті».

Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту СБУ.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці обстежили торговельні центри. Інформація не підтвердилась, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Увага: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

Читайте також:

Українська

Автор: