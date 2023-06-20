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У Дніпрі “замінували” PASSAGE та «Мост-Сіті»: що відомо

Сьогодні 10:51
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У понеділок, 19 червня, у Дніпрі замінували два торговельні центри - PASSAGE та «Мост-Сіті».

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Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту СБУ.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Правоохоронці обстежили торговельні центри. Інформація не підтвердилась, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Увага: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

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