У Дніпрі “замінували” PASSAGE та «Мост-Сіті»: що відомо

Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту СБУ.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Правоохоронці обстежили торговельні центри. Інформація не підтвердилась, вибухонебезпечних предметів не виявили.
Увага: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!
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