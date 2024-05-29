Як вирахувати розмір доплат до пенсії за понаднормовий стаж: інструкція

Пенсіонери у Дніпрі мають право на доплати до пенсії за стаж більше потрібного. Це означає, що за кожний рік трудового стажу понад норму може отримати певну суму від держави.

Журналісти dnepr.info довідалися, яка ця сума і як вона нараховується.

Скільки платять за рік понаднормованного стажу

Як розповіли у прес-службі ПФУ, оплата стажу за понад норму оплачується за певною формулою. За кожний рік додаткового страхового стажу пенсія збільшується на 1% від її основного розміру, але сума не може перевищувати суму прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На сьогоднішній день він в Україні становить 2361 грн. Тобто, якщо, наприклад, розмір пенсії пенсіонера буде 2,4 тис грн, то нараховувати доплати за понаднормовий стаж йому будуть виходячи не із суми пенсії, з прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Як розраховують суму за надстаж

Наприклад, якщо у пенсіонер пропрацював 40 років, з яких 35 були «обов’язковими», то у нього налічується 5 років понаднормового стажу. Таким чином, суму в 23,6 грн необхідно помножити на 5. У результаті вийде 118 грн. доплати. Але сума може бути різною, оскільки залежить від основної суми пенсії.

Як вважають стаж понад норму

Стаж, зароблений понаднормово у кожного пенсіонера може бути свій. Все залежить від того, коли він вийшов на пенсію. Так, якщо людина стала пенсіонером до жовтня 2011 року і при цьому пропрацювала понад 20 років (для жінок) та понад 25 (для чоловіків), то всі ці роки вважаються «переробкою» і за них платиться додатково. Але ті, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, для понаднормативного стажу повинні мати понад 30 та 35 років відповідно.

Якщо пенсіонер продовжує працювати

Якщо пенсіонер вийшов на заслужену пенсію, але продовжує працювати, то доплата за стаж понад норму йому буде перерахована, коли він звільниться з роботи.

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