19 червня криворізький водоканал відрізав від води 4 автомийки на вулицях Фукса, Толбухіна, Вільної Ічкерії та Дарвіна. Про це повідомив Олександр Вілкул. Причина – економія води.
Власники бізнесу не дотримувалися рекомендацій та витрачали воду, якої в Кривому Розі залишилося всього на півтора місяця. Їх неодноразово попереджали, але господарі автомийок не дослухалися до прохань місцевої влади.
Дякую кожному – і мешканцям міста, і бізнесу – хто економить воду. Але не всі розуміють попередження про те, що воді залишилось обмаль, ні з першого, ні з другого разу, навіть зривають пломби. Для деяких прибуток виявився важливішим. Робимо так, щоб їм було зрозуміліше, – зазначив Олександр Вілкул.
Деяким автомийкам зможуть повернути воду тільки після війни.
Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС частина Дніпропетровщини залишилася без централізованого водопостачання. Зовсім без води Нікопольський район. У Кривому Розі запасів вистачить на півтора місяця. Раніше Олександр Вілкул розповів, що будуть робити в місті, коли резерви вичерпаються.
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