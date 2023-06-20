У Кривому Розі відрізають воду автомийкам: у чому причина - Днепр Инфо
У Кривому Розі відрізають воду автомийкам: у чому причина
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Сегодня 11:47

У Кривому Розі почали відрізати воду автомийкам.

Новости Днепра про У Кривому Розі відрізають воду автомийкам: у чому причина

19 червня криворізький водоканал відрізав від води 4 автомийки на вулицях Фукса, Толбухіна, Вільної Ічкерії та Дарвіна. Про це повідомив Олександр Вілкул. Причина – економія води.

Власники бізнесу не дотримувалися рекомендацій та витрачали воду, якої в Кривому Розі залишилося всього на півтора місяця. Їх неодноразово попереджали, але господарі автомийок не дослухалися до прохань місцевої влади. 

Дякую кожному – і мешканцям міста, і бізнесу – хто економить воду. Але не всі розуміють попередження про те, що воді залишилось обмаль, ні з першого, ні з другого разу, навіть зривають пломби. Для деяких прибуток виявився важливішим. Робимо так, щоб їм було зрозуміліше, – зазначив Олександр Вілкул.

Деяким автомийкам зможуть повернути воду тільки після війни. 

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС частина Дніпропетровщини залишилася без централізованого водопостачання. Зовсім без води Нікопольський район. У Кривому Розі запасів вистачить на півтора місяця. Раніше Олександр Вілкул розповів, що будуть робити в місті, коли резерви вичерпаються. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі відрізають воду автомийкам: у чому причинаУкраїнська

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