Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму

Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму

Сьогодні 17:59
просмотров

У Кам'янському районі пенсіонерка впала з високої драбини та травмувалася.

Новости Днепра про Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму

73-річна жінка з Кам’янського району травмувалася під час збирання черешні. Виклик до Центральної обласної диспетчерської надійшов о 18:55, 28 травня. Медикам повідомили про падіння з висоти пенсіонерки, після чого бригада “швидкої” відправилася за вказаною адресою. 

На місці виклику з’ясовано, що жінка 73 років, використовуючи драбину, висотою 6 метрів, збирала черешню, похитнулась і упала прямо у вигрібну яму, глибиною 3 метри, – розповіла медик Лариса Биданцева. 

З ями жінку діставали працівники ДСНС, які передали постраждалу медикам. Під час огляду в постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини, струс головного мозку, перелам грудного відділу хребта, а також закритий перелам правого плеча та відкритий – нижньої третини правої гомілки. 

Жінці надали необхідну допомогу та ушпиталили до лікарні в Кам’янському. 

Читайте також: 

Новости Днепра про Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну ямуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як вирахувати розмір доплат до пенсії за понаднормовий стаж: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Як вирахувати розмір доплат до пенсії за понаднормовий стаж: інструкція

    Пенсіонери у Дніпрі мають право на доплати до пенсії за…

    У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:44
    У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінами

    У Дніпрі три автобуси змінять маршрут руху через ремонт дороги.

    Чи правда, що чоловікам без військового квитка заборонять заходити до АТБ: офіційний коментар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:56
    Чи правда, що чоловікам без військового квитка заборонять заходити до АТБ: офіційний коментар

    Керівництво гіпермаркету “АТБ” спростувало інформацію про те, що чоловіків без…

    У Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:12
    У Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд

    У Дніпрі на вулиці Золотоосінній перекриють залізничний переїзд.

    Наверх