Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму

У Кам'янському районі пенсіонерка впала з високої драбини та травмувалася.

73-річна жінка з Кам’янського району травмувалася під час збирання черешні. Виклик до Центральної обласної диспетчерської надійшов о 18:55, 28 травня. Медикам повідомили про падіння з висоти пенсіонерки, після чого бригада “швидкої” відправилася за вказаною адресою.

На місці виклику з’ясовано, що жінка 73 років, використовуючи драбину, висотою 6 метрів, збирала черешню, похитнулась і упала прямо у вигрібну яму, глибиною 3 метри, – розповіла медик Лариса Биданцева.

З ями жінку діставали працівники ДСНС, які передали постраждалу медикам. Під час огляду в постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини, струс головного мозку, перелам грудного відділу хребта, а також закритий перелам правого плеча та відкритий – нижньої третини правої гомілки.

Жінці надали необхідну допомогу та ушпиталили до лікарні в Кам’янському.

Читайте також:

Українська

Автор: