У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінами

Через ремонт дорожнього покриття та перекриття дороги по вулиці Олександра Кукурби 30 травня-1 червня і 3-4 червня автобуси № 20, № 55 та №157 будуть їздити по зміненому маршруту.
Про це повідомили у Департаменті транспорту.
Зміни у русі автобусів:
Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд.
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У Дніпрі на вулиці Золотоосінній перекриють залізничний переїзд.