Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінами

Сьогодні 16:44
просмотров

У Дніпрі три автобуси змінять маршрут руху через ремонт дороги.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінами

Через ремонт дорожнього покриття та перекриття дороги по вулиці Олександра Кукурби 30 травня-1 червня і 3-4 червня автобуси № 20, № 55 та №157 будуть їздити по зміненому маршруту.

Про це повідомили у Департаменті транспорту.

Зміни у русі автобусів:

  • автобуси № 20 та № 55 будуть рухатися по вул. Космічній без заїзду на вул. Олександра Кукурби та бульв. Слави;
  • автобус № 157А обʼїжджатиме перекриту ділянку за схемою вул. Космічна – просп. Праці – бульв. Слави.

Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд.

Читайте також: 

Новости Днепра про У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінамиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму

    У Кам'янському районі пенсіонерка впала з високої драбини та травмувалася.

    Як вирахувати розмір доплат до пенсії за понаднормовий стаж: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Як вирахувати розмір доплат до пенсії за понаднормовий стаж: інструкція

    Пенсіонери у Дніпрі мають право на доплати до пенсії за…

    Чи правда, що чоловікам без військового квитка заборонять заходити до АТБ: офіційний коментар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:56
    Чи правда, що чоловікам без військового квитка заборонять заходити до АТБ: офіційний коментар

    Керівництво гіпермаркету “АТБ” спростувало інформацію про те, що чоловіків без…

    У Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:12
    У Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд

    У Дніпрі на вулиці Золотоосінній перекриють залізничний переїзд.

    Наверх