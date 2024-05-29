У Дніпрі деякі автобуси 4 дні курсуватимуть зі змінами

У Дніпрі три автобуси змінять маршрут руху через ремонт дороги.

Через ремонт дорожнього покриття та перекриття дороги по вулиці Олександра Кукурби 30 травня-1 червня і 3-4 червня автобуси № 20, № 55 та №157 будуть їздити по зміненому маршруту.

Про це повідомили у Департаменті транспорту.

Зміни у русі автобусів:

автобуси № 20 та № 55 будуть рухатися по вул. Космічній без заїзду на вул. Олександра Кукурби та бульв. Слави;

автобус № 157А обʼїжджатиме перекриту ділянку за схемою вул. Космічна – просп. Праці – бульв. Слави.

Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд.

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