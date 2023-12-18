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  • Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли

Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли

Сегодня 19:22
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В Днепре на зимовку остались птицы, которые должны были улететь в теплые края.

Новости Днепра про Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли

Интересно то, что птицы, которые должны давно греться на солнышке в других странах, остались на зимовку в Днепре целыми семьями. Это объясняют тем, что с каждым годом в Украине зима становится все теплее. Из-за этого пернатым нет смысла перелетать на холодный сезон, ведь чем поживиться они найдут и здесь.

Жители Амур-Нижнеднепровского района недавно заметили семью лебедей и цаплю, плававших в полузамерзшем озере Курином. Местная жительница Ирина отметила, что никогда не видела, чтобы зимой в водоеме, покрывшемся тонким слоем льда, плавало так много птиц.

Что-то сломалось-сбилось не только в мире людей? На озере тонкой коркой первый ледок, а утки, цапли и лебеди до сих пор не улетели», — пишет женщина.

На фото видны лебеди и цапли, которые спокойно себе ходят на мели и совсем не замечают зимней прохлады.

Новости Днепра про Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли

Чапли действительно довольно часто остаются на зимовку, но не большими группами.

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Новости Днепра про Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цаплиУкраїнська Новости Днепра про Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цаплиРусский

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