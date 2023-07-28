Плавал на надувном матрасе: на Днепропетровщине в пруду утонул 10-летний мальчик

В Синельниковском районе из пруда извлекли тело 10-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вечером 27 июля в ГСЧС обратились местные жители и рассказали, что в селе Зайцево, мальчик, который плавал на надувном матрасе в местном пруду, упал в воду и на поверхность не выплыл.

Приехав на место происшествия, спасатели обследовали поверхность воды и береговую линию. Мальчика найти не удалось. Из-за темноты поиски перенесли.

Сегодня к поискам приобщились водолазы-спасатели. С помощью специального снаряжения специалисты ГСЧС обследовали водоем. Тело утонувшего 10-летнего мальчика нашли на глубине 6 метров в 30 метрах от берега.

Чрезвычайники изъяли погибшего из воды и передали сотрудникам полиции.

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